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Рейтинг Зеленского снова упал, впервые президент стал лидером антирейтинга
01.11.2021 13:20

Президентский рейтинг Владимира Зеленского за полмесяца упал еще на несколько пунктов, глава государства впервые возглавил антирейтинг доверия украинцев, обогнав Петра Порошенко.

Зеленский впервые возглавил антирейтинг доверия

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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