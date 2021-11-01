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|Рейтинг Зеленского снова упал, впервые президент стал лидером антирейтинга
|01.11.2021 13:20
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Президентский рейтинг Владимира Зеленского за полмесяца упал еще на несколько пунктов, глава государства впервые возглавил антирейтинг доверия украинцев, обогнав Петра Порошенко.Зеленский впервые возглавил антирейтинг доверия
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