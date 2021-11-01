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Россия согласилась на встречу в «нормандском формате»
01.11.2021 14:00

Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.

Кремль направил свои предложения по "нормандской встрече"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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