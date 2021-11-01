Политические Сводки
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|Россия согласилась на встречу в «нормандском формате»
|01.11.2021 14:00
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Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.Кремль направил свои предложения по "нормандской встрече"
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