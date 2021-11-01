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Арахамия подтвердил ротации в Кабмине и объяснил причину замены Тарана на Резникова
01.11.2021 14:20

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил кадровые ротации в Кабинете министров.

Арахамия рассказал о кадровых ротациях в Кабмине

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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