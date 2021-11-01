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Украина пытается втянуть Россию в силовые действия, – Лавров
01.11.2021 16:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей «создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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