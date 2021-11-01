Политические Сводки
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|Украина пытается втянуть Россию в силовые действия, – Лавров
|01.11.2021 16:00
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей «создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия».Лавров выразил недовольство из-за применения "Байрактара" на Донбассе
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