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Зеленский обсудил с эмиром Катара торговлю газом и оружием
01.11.2021 16:40

На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани активизацию двусторонней торговли, в т.ч. газом и оружием.

Зеленский пообщался с эмиром Катара

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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