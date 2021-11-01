На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани активизацию двусторонней торговли, в т.ч. газом и оружием.

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