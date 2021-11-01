Политические Сводки
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|ГБР попросило НАПК составить протокол о коррупции на Гео Лероса за его обращение к Зеленскому
|01.11.2021 17:40
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Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором попросило привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса.ГБР просит НАПК проверить Лероса
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