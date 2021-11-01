Политические Сводки
- Первая страна в мире одобрила новую вакцину от COVID-19
- ГБР попросило НАПК составить протокол о коррупции на Гео Лероса за его обращение к Зеленскому
- Зеленский обсудил с эмиром Катара торговлю газом и оружием
- Украина пытается втянуть Россию в силовые действия, – Лавров
- Израиль открыл границы для иностранных туристов: какие правила въезда
|Первая страна в мире одобрила новую вакцину от COVID-19
|01.11.2021 18:20
|
Индонезия дала дозволение на использование вакцины против COVID-19 от американского разработчика Novavax.Испытания показали, что Novavax эффективен более чем на 90%.
Американский производитель Novavax Inc и Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute) заявили, что получили согласие на использование своей вакцины в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.
Для Индонезии вакцина будет производиться Serum Institute – крупнейшим в мире производителем вакцин – и продаваться под торговой маркой индийской компании Covovax.
После того, как компания заявила, что подала заявку на применение вакцины в Канаде и ЕС, акции Novavax выросли примерно на 11%.
Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от других вакцин, ныне широко используемых в мире.
Ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения анонсировало появление в Украине собственной вакцины.