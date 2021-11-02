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США провели консультации с союзниками из-за российских войск возле украинской границы
02.11.2021 07:00

Администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Белый дом встревожила информация о российских войсках на границе Украины

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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