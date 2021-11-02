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|США провели консультации с союзниками из-за российских войск возле украинской границы
|02.11.2021 07:00
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Администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.Белый дом встревожила информация о российских войсках на границе Украины
Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.
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