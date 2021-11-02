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Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов
02.11.2021 07:20

На внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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