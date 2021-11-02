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Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат
02.11.2021 08:20

На заседании парламентской фракции “Слуга народа” нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде.

Заседание фракции "Слуги народа" прошло в КВЦ "Парковый"

Ранее Власти писали, что в понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» собралась часть «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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