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|Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной
|02.11.2021 08:40
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Россия наращивает присутствие военной техники возле украинских границ, что видно на спутниковых фото, сделанных 1 ноября.Бронетанковые части и вспомогательное оборудование в Ельне
САУ и другая техника в Ельне
Это элитное подразделение «предназначено для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий».
«Обычно эта армия первой получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основная формация для тестирования нового оборудования и тактики», – сказано в сообщении.
Российский военный лагерь в Ельне
Напомним, американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.
Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.
Как ранее сообщали Власти, власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.