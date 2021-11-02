Погода, Новости, загрузка...
Второй тур возможен: Добкин обжалует в суде итоги выборов мэра Харькова
02.11.2021 11:30

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.

Добкин пообещал обжаловать результаты выборов в Харькове

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий