Политические Сводки
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|Второй тур возможен: Добкин обжалует в суде итоги выборов мэра Харькова
|02.11.2021 11:30
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Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.Добкин пообещал обжаловать результаты выборов в Харькове
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