Сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.

Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.

Как ранее сообщали Власти, власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

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