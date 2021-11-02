Политические Сводки
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|В Кремле отреагировали на информацию о российских танках у границы с Украиной
|02.11.2021 11:40
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Сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.Кремль назвал информацию о танках "вбросом"
Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.
Как ранее сообщали Власти, власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.
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