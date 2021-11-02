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Украина расширила санкции против России: Зеленский подписал решение СНБО
02.11.2021 15:20

Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении санкций против физических и юрлиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Зеленский подписал решение СНБО от 15 октября

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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