Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении санкций против физических и юрлиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

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