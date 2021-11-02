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Министр обороны Таран подал в отставку
02.11.2021 18:40

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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