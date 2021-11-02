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|Министр обороны Таран подал в отставку
|02.11.2021 18:40
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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