Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго «на полях» саммита COP26.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией.

Также госсекретарь США подчеркнул, что вместе с «нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать усиливать энергетическую безопасность Украины», в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток-2”.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго, предположительно, из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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