Политические Сводки
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|Рада привела в порядок закон об олигархах: что с ним было не так
|03.11.2021 14:00
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Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах).Рада исправила закон об олигархах
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