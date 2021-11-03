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Рада привела в порядок закон об олигархах: что с ним было не так
03.11.2021 14:00

Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах).

Рада исправила закон об олигархах

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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