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|Рада отправила в отставку пять министров
|03.11.2021 14:20
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В среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.Рада большинством уволила пять министров
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