Погода, Новости, загрузка...
Рада отправила в отставку пять министров
03.11.2021 14:20

В среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.

Рада большинством уволила пять министров

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий