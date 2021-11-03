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|Арахамия проанонсировал назначение четырех министров в четверг
|03.11.2021 16:05
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Верховная Рада в четверг, 4 ноября, рассмотрит назначение на должности четырех министров вместо отправленных сегодня в отставку.Арахамия пообещал назначить завтра четырех министров
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