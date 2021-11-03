Погода, Новости, загрузка...
Нет реакции от партнеров: в России рассказали о подготовке «нормандской встречи»
03.11.2021 17:05

Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.

Захарова рассказала о подготовке нормандской встречи

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий