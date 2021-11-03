Политические Сводки
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|Нет реакции от партнеров: в России рассказали о подготовке «нормандской встречи»
|03.11.2021 17:05
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Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.Захарова рассказала о подготовке нормандской встречи
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