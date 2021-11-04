В городской совет Бруклина уверенно прошла рожденная в Украине представительница Республиканской партии 37-летняя Инна Верников.

Правда, демократы продолжают уверенно контролировать городской совет, сообщает «Голос Америки» на своей странице в Facebook.

По словам новоизбранного депутата, ее избиратели недовольны политикой Демократической партии.

«Моя цель – изменения, которые я могу ввести для города и которые, по моему мнению, абсолютно необходимы. Я это делаю, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она дает нам. Меня беспокоит то, что происходит со страной», – говорит Инна.

Она родилась в Черновцах, а в 12 лет вместе с семьей эмигрировала в США.

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