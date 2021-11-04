В Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

Лерос вышел к трибуне перед голосованием за назначение нового министра обороны к трибуне. Он заявил, что не боится правоохранительных органов и назвал Зеленского предателем.

Спикер Рады Руслан Стефанчук распорядился выключить нардепу микрофон.

Лерос закончил свое выступление, показав средний палец президентуЗеленскому.

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После инцидента депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева попросила Раду рассмотреть выходку лероса на регламентом комитете.

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