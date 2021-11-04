Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.

За его кандидатуру проголосовало 273 нардепов.

В своей речи перед голосванием Резников заявил, что сильная армия – один из самых мощных дипломатических аргументов в мирном процессе.

Он также перечислил названия всех парламентских фракций в красивом пассаже о предназначении людей у власти.

«Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, нужно повышать обороноспособность и стойкость страны. Мы все с вами, как бы там ни было, – Слуги нашего народа. Голос каждого из вас в вопросе безопасности – это не только Солидарность, а и про ответственность и доверие, это за жизнь и за будущее нашей Батькивщины», – сказал Резников.

Он также признался, что воспринимает назначение на должность министра обороны, как большую честь и осознает всю ответственность.

Как сообщали Власти, в понедельник, 1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об отставке.

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