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Его убивают у меня на глазах: мама Саакашвили попросила Зеленского спасти ее сына
04.11.2021 15:05

Мама третьего президента Грузии Михеила Саакашвили – Гиюли Аласания попросила президента Украины Владимира Зеленского организовать переправку ее сына в Украину, чтобы обеспечить лечение.

Гиюли Аласания попросила украинскую власть помочь ее сыну

Как сообщали Власти, состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави продолжает ухудшаться, он похудел более чем на 20 кг.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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