Депутатам, которых нет COVID-сертификата о вакцинации, будут бесплатно делать ПЦР-тесты.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Так, по его словам, чтобы попасть на работу народные избранники будут обязаны сделать бесплатный ПЦР-тест.

Иначе, без сертификата о вакцинации или теста, депутата могут не пустить в здание парламента.

Тищенко отметил, что за исключением некоторых депутатов, подавляющее большинство депутатов партии «Слуга народа» уже имеют сертификаты о вакцинации. Тем не менее, демократическая партия не будет обязывать вакцинироваться всех своих участников.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официально заболевших пациентов.

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