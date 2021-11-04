Политические Сводки
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|Зеленский звернув увагу на «небезпечний прецедент» зі зняттям Олексія Петрова
|04.11.2021 17:25
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На чергову коаліціаду в Закарпатській обласній раді, але вже із зняттям голови від СН Олексія Петрова звернув увагу сам Президент України Володимир Зеленський.
На чергову коаліціаду в Закарпатській обласній раді, але вже із зняттям голови від СН Олексія Петрова звернув увагу сам Президент України Володимир Зеленський.
Причини заздалегідь спланованих дій депутатів банальні для найзахіднішої області України – місцеві клани які володіють більшістю в депутатському корпусі не погоджуються віддавати владу СН, що заходили на місцеві вибори саме з таким закликом – покладемо край тотальному впливу місцевих феодалів.
Але питання не в принципах, а в формі таких дій, де спаплюжено всі атрибути місцевої влади, зухвало та впевнено група депутатів проголосувала про зміну керівництва ради, об’явило про створення «нової коаліції» , та під шумок внесла зміни в обласний бюджет.
Захоплення приміщення сесійної зали має бути гучним дзвіночком для Банкової . А точніше набатом, якщо брати до уваги таку мультинаціональну область як Закарпатська,яку постійно асоціюють то з угорським, то з русинським сепаратизмом.