Политические Сводки
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|Арахамия проанонсировал отставки еще двух министров
|04.11.2021 18:25
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Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете министров.Арахамия пообещал дальнейшие отставки в Кабмине
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