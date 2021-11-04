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Арахамия проанонсировал отставки еще двух министров
04.11.2021 18:25

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете министров.

Арахамия пообещал дальнейшие отставки в Кабмине

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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