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Россия и Беларусь утвердили новую военную доктрину
04.11.2021 22:45

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину.

Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину

Ранее власти писали, что пропагандисты режима Лукашенко на белорусском телевиденье высмеяли Путина за пластические операции и трусливость перед коронавирусом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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