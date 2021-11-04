Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину.

Ранее власти писали, что пропагандисты режима Лукашенко на белорусском телевиденье высмеяли Путина за пластические операции и трусливость перед коронавирусом.

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