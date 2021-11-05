Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в четверг приказал освободить четырех министров правительства, задержанных в ходе переворота на прошлой неделе. На улицы суданских городов выходит все больше демонстрантов.

Об этом сообщает AP. На свободу отпущены Хамза Балул, министра информации и культуры, Хашим Хасабель-Расул, министр связи, Али Геду, министр торговли, и Юсеф Адам, министра молодежи и спорта. Четыре освобожденных министра входят в число ста правительственных чиновников, арестованных во время переворота. Международное давление с целью разрешения кризиса в Судане и восстановления гражданского переходного правительства нарастает, отмечает агентство. Совет ООН по правам человека собирается провести в пятницу экстренное заседание по ситуации стране. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном звонке в четверг призвал генерала аль-Бурхана принять меры для разрешения «политического кризиса в Судане и безотлагательного восстановления конституционного порядка». Между тем правозащитники предупреждают о широкомасштабной кампании арестов активистов и лидеров оппозиции. Ранее Власти писали, что в Судане произошел военный переворот, был арестован премьер-министр и несколько министров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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