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|Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады за высказывания о смерти Полякова
|05.11.2021 11:45
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Народного депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной Рады за оскорбительные высказывания по поводу смерти нардепа Антона Полякова.Третьякову отстранили на 5 заседаний
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