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Политические Сводки

Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады за высказывания о смерти Полякова
05.11.2021 11:45

Народного депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной Рады за оскорбительные высказывания по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Третьякову отстранили на 5 заседаний

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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