Правительство рассматривает возможности отказаться от военного призыва и перейти на контрактную армию.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам новоназначенного министра, в настоящее время обсуждаются разные возможности отмены военного призыва. Некоторые из рассматриваемых сценариев предполагают полную отмену военного призыва, другие же предусматривают оставить обязательный призыв, но призывать гораздо меньше военнослужащих. К обсуждению подключены соответствующие эксперты.

Кроме этого, министр напомнил о том, что контрактная служба должна быть привлекательной для военных и упомянул новый закон о национальном сопротивлении.

«У меня надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет как раз той заменой удобной, когда люди будут проходить подготовку и будут в реестре теробороны, и это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв», - отметил Алексей Резников.

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