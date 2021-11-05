Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра из-за нарушений, которые выявила гражданская сеть ОПОРА.

Ранее Власти писали, что кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.

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