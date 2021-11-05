Политические Сводки
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|Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет
|05.11.2021 14:05
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает собственное межфракционное объединение в парламенте.Разумков может создать крупную фракцию в ВР
Документ о создании МФО "Разумная политика"
В документе указаны цели и задания МФО
В объединение может войти около 20 нардепов
Как ранее сообщали Власти, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.
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