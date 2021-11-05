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Политические Сводки

Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет
05.11.2021 14:05

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает собственное межфракционное объединение в парламенте.

Разумков может создать крупную фракцию в ВР

Документ о создании МФО "Разумная политика"

В документе указаны цели и задания МФО

В документе указаны цели и задания МФО

В объединение может войти около 20 нардепов

В объединение может войти около 20 нардепов

Как ранее сообщали Власти,  экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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