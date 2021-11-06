Политические Сводки
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|Директор ЦРУ приезжал в Москву предостеречь от нападения на Украину, – CNN
|06.11.2021 15:25
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Президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.Уильям Бёрнс приезжал в Москву с вполне определенной целью.
Об этом пишет CNN.
Директор ЦРУ предупредил руководство России о пристальном внимании США к передвижениям российских войск близко украинской границы и предостерег от намерений провести какие-либо наступательные операции.
США все больше обеспокоены перемещением российских войск и техники близко границы с Украиной, отмечает агентство.
Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в Москве Бёрнс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке со стороны США.
Ранее Власти писали, что Россия возобновила переброску войск к украинским границам.