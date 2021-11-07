Политические Сводки
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|Северная Корея устроила масштабные артиллерийские стрельбы
|07.11.2021 14:15
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Войска Северной Кореи провели в субботу, 6 ноября, «соревнования по ведению артиллерийского огня».Большая часть артиллерийских сил Северной Кореи обычно развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР.
«Орудия обстреливали цель, соревнуясь в точности ее поражения, чтобы уничтожить врага», — говорится в сообщении информагентства КНДР.
За показательными стрельбами наблюдали высшие партийные и военные чины КНДР.
Большая часть артиллерии КНДР развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей, так что у нее есть возможность обстреливать густонаселенные районы Сеула.
Ранее Власти писали, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты.