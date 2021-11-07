Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под большим вопросом.

Ранее Власти сообщали, что Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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