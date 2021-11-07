Президент поблагодарил работников социальной сферы за их труд, а также пожелал дальнейших свершений во имя Украины.

Поздравление было опубликовано на сайте президента Украины.

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В 2021 году эта дата приходится на 7-е число.

Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником около 150 тысяч сотрудников украинских социальных служб и оценил их вклад для Украины.

«В этот день отмечаем людей, избравших для себя делом жизни нелегкую гуманистическую миссию – постоянную, многогранную и всестороннюю поддержку и защиту всех, кто больше только нуждается в нашем обществе», – написал Зеленский.

Президент также отметил, что благодаря профессионализму и труду соцработников социальная сфера «будет модернизирована и развита в соответствии с мировыми стандартами и вызовами настоящего, социальные услуги и поддержка станут доступными всем, кто нуждается в заботе и заботе».

Зеленский пожелал работникам соцсферы здоровья, благополучия и дальнейших свершений во имя Украины.

Как ранее сообщали Власти, депутат Верховной Рады поздравил Путина с днем рождения.

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