В обновленной хартии будет говорится о «вызовах 21 века» с которыми столкнулись страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что власть США считает необходимым подписать обновленную хартию стратегического партнерства с Украиной. В новой хартии отразят реалии современного мира и проблемы, с которым столкнулись страны в 21 веке.

«Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века», – отметил Нед Прайс.

Представитель госдепа также напомнил, что 10 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать с визитом главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Во время визита и планируется подписать обновленную хартию.

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