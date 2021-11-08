Политические Сводки
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|Хунта в Судане жестоко разогнала акцию протеста: более 100 человек арестованы
|08.11.2021 08:35
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В воскресенье в столице страны Хартуме силы безопасности разогнали демонстрантов и арестовали более сотни человек.Протестующие в Хартуме жгут покрышки.
Об этом сообщает AP.
Суданская ассоциация профсоюзов (SPA) объявила двухдневную общенациональную забастовку.
В воскресенье работники образования протестовали против переворота у здания министерства образования в Хартуме. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих и арестовали не менее 113 человек, в основном учителей.
В SPA пообещали продолжать протесты до тех пор, пока не будет создано гражданское правительство на переходный период.
Свергнутый премьер-министр Абдалла Хамдок, который все еще находится под домашним арестом в своей резиденции в Хартуме, настаивает на освобождении правительственных чиновников и политиков, задержанных в ходе переворота.
Ранее Власти писали, что в Судане под давлением ООН и США лидеры хунты начали отпускать задержанных министров.