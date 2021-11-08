Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в стсотав его межфракционного объединения «Разумная политика».

По словам Разумкова, уже на следующей неделе на заседании Рады будет объявлено о создании этого объединения.

«Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов», – написал Разумков.

Напомним, в пятницу, 5 ноября, в сети обнародовали фото обращения Разумкова на имя главы ВР Руслана Стефанчука о создании межфракционного объединения депутатов “Разумная политика”.

Список нардепов МФО "Разумная политика"

Как ранее сообщали Власти, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

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