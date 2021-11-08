Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент РФ Владимир путин провели телефонную беседу, во время которой обсудили двусторонние отношения между странами.

Ранее Власти писали, что президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

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