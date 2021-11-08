Политические Сводки
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|Крупнейшая попытка силового вторжения: польские силовики готовятся к встрече колонны мигрантов
|08.11.2021 13:35
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В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.
Оценку ситуации дал в Twitter пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал он.
Пресс-секретарь уточнил, что у границы с Польшей собралась очень большая группа мигрантов.
«Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу», — написал Жарин.
Чиновник назвал происходящее “очередной акцией белорусского врага, направленной на Польшу”.
Солдат территориальной обороны командование просит проверить обмундирование и средства связи, оповестить близких и работодателей.
Госпогранкомитет Беларуси ранее сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.
Ранее Власти писали, что с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.