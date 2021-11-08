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Польша объявила боевую готовность и стянула к границе с Беларусью войска
08.11.2021 13:55

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности.

На границе с Беларусью собралось более 12 тысяч польских военных

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021

Ранее Власти писали, что в Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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