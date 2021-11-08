Политические Сводки
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|Польша объявила боевую готовность и стянула к границе с Беларусью войска
|08.11.2021 13:55
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Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности.На границе с Беларусью собралось более 12 тысяч польских военных
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021
Ранее Власти писали, что в Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.
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