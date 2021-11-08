Политические Сводки
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|В Украину из США отправили военные катера класса Island
|08.11.2021 15:45
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Из США в Одессу отправились два патрульных катера, переданных в рамках военной помощи Украине.Катера отправили из порта в Балтиморе
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