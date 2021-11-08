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В Украину из США отправили военные катера класса Island
08.11.2021 15:45

Из США в Одессу отправились два патрульных катера, переданных в рамках военной помощи Украине.

Катера отправили из порта в Балтиморе

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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