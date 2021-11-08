третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении.

Об этом сообщила мать грузинского политика Гиули Аласания.

Кроме того, нардеп Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что Саакашвили вроде бы перевозят в больницу в Гори.

Женщина уточнила, что эта информация еще проверяется.

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