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Россия отклонила предложение Франции и Германии о дате нормандской встречи
08.11.2021 17:15

Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.

Лавров назвал причины отказа от встречи 11 ноября

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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