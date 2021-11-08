Политические Сводки
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|Россия отклонила предложение Франции и Германии о дате нормандской встречи
|08.11.2021 17:15
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Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.Лавров назвал причины отказа от встречи 11 ноября
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