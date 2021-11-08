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|Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео
|08.11.2021 17:35
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Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.Саакашвили госпитализировали в полноценную больницу
Об этом сообщила мать грузинского политика Гиули Аласания. По ее словам, сына вывезли в неизвестном направлении.
Кроме того, нардеп Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что Саакашвили вроде бы перевозят в больницу в Гори.
Женщина уточнила, что эта информация еще проверяется.
По информации APA, некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17 в Рустави, где содержался Саакашвили, появился вертолет.
Затем оттуда выехали два бронированных автомобиля.
Утром 8 ноября личный врач грузинского политика Николоз Кипшидзе заявил, что совещание медиков, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.
«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо безотлагательно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», – рассказал журналистам Кипшидзе.
Как сообщали Власти, 8 ноября Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.