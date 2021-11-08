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Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу
08.11.2021 20:15

Пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.

Порошенко продал телеканалы своим медийщикам

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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