Политические Сводки
- Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу
- Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео
- Россия отклонила предложение Франции и Германии о дате нормандской встречи
- Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Видео
- В Украину из США отправили военные катера класса Island
|Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу
|08.11.2021 20:15
|
Пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.Порошенко продал телеканалы своим медийщикам
Поделитесь статьей с друзьями