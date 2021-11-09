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США пообещали давить на режим Лукашенко из-за мигрантов на границе
09.11.2021 07:35

США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.

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Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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