Политические Сводки
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|США пообещали давить на режим Лукашенко из-за мигрантов на границе
|09.11.2021 07:35
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США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.Нед Прайс призвал Беларусь прекратить дестабилизировать ситуацию в Европе
Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности.
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