США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии военный готовности.

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