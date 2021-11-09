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|Зеленский внезапно созывает СНБО посреди недели
|09.11.2021 17:35
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Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября.Зеленский неожиданно созвал СНБО на среду, а не на пятницу
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», – сказано в сообщении.
Какие вопросы будут подняты на заседании пока неизвестно.
Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев СНБО в Украине собирается по пятницам.
По данным источника Украинской правды, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.
Ранее Власти писали, что прежний министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал деятельность СНБО.